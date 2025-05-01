Интенсивная атака на Одессу: в городе много повреждений, вспыхнули пожары

В Одессе в результате вражеской массированной дроновой атаки фиксируются значительные повреждения гражданской инфраструктуры. Также в городе вспыхнули пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов", - рассказал чиновник.
Он добавил, что в Одессе "в некоторых местах вспыхнули пожары".
В городе продолжаются работы по ликвидации последствий дроновой атаки. По состоянию на сейчас данных о возможных пострадавших нет.
"Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал глава ОВА.
Как сообщалось ранее, в ночь на 1 мая в Одессе прогремела серия взрывов. Фиксировалось движение дронов-камикадзе врага в сторону города из акватории Черного моря.
Местных жителей просили оставаться в укрытиях до отбоя дроновой атаки, которая характеризовалась как массированная.
Также в мониторинговых группах писали о пожарах в Одессе в результате дроновых ударов. Российские захватчики били по городу дронами-камикадзе несколькими волнами.
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