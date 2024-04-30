ua en ru
Вт, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Intellias, Headway і Philip Morris - топ-3 найкращих роботодавців України у 2023 році

Вівторок 30 квітня 2024 10:30 promo
UA EN RU
Intellias, Headway і Philip Morris - топ-3 найкращих роботодавців України у 2023 році Фото: Intellias, Headway і Philip Morris - топ-3 найкращих роботодавці України у 2023 році (pixabay)
Автор: Сергій Новіков

Forbes Ukraine та сайт пошуку роботи robota.ua оголосили найкращих роботодавців України у 2023 році. Лідером рейтингу стала IT-компанія Intellias, на другому місці - Headway. Третє місце посіла Philip Morris.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу.

Переможці рейтингу були названі під час форуму "НадЛюди", що відбувся 25 квітня і був присвячений лідерству в командах та організаціях під час війни.

Це вже четверте дослідження щодо роботодавців, проведене Forbes.ua, друге за час великої війни. Воно стало наймасштабнішим за всю історію цього проєкту.

Forbes отримав 41 875 анкет від співробітників понад 200 компаній, що на 50% більше, ніж минулого року.

Для підготовки рейтингу Forbes та Robota.ua розіслали анкети найбільшим роботодавцям країни, а також надали змогу подати заявку на участь усім охочим.

Відповіді співробітників становлять 70% ваги у підсумковій оцінці. Ще 20% - оцінка експертів з пошуку кадрів та профільних редакторів Forbes Ukraine, 10% - на основі інформації з відкритих джерел.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бізнес
NEWS
По всьому фронту точаться позиційні бої, армія РФ просунулася лише на одній ділянці: карти ISW
По всьому фронту точаться позиційні бої, армія РФ просунулася лише на одній ділянці: карти ISW
DAILY
Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Посол Оле Егберг Міккельсен: У Данії немає "втоми від України"