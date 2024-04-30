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Intellias, Headway и Philip Morris - топ-3 лучших работодателя Украины в 2023 году

Вторник 30 апреля 2024 10:30 promo
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Intellias, Headway и Philip Morris - топ-3 лучших работодателя Украины в 2023 году Фото: Intellias, Headway и Philip Morris – топ-3 лучших работодателя Украины в 2023 году (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Forbes Ukraine и сайт поиска работы robota.ua объявили лучших работодателей Украины в 2023 году. Лидером рейтинга стала IT-компания Intellias, на втором месте - Headway. Третье место заняла Philip Morris.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга.

Победители рейтинга были названы во время состоявшегося 25 апреля форума "НадЛюди" и был посвящен лидерству в командах и организациях во время войны.

Это уже четвертое исследование работодателей, проведенное Forbes.ua, второе за время войны. Оно стало самым масштабным за всю историю этого проекта.

Forbes получил 41 875 анкет от сотрудников более 200 компаний, что на 50% больше, чем в прошлом.

Для подготовки рейтинга Forbes и Robota.ua разослали анкеты крупнейшим работодателям страны, а также предоставили возможность подать заявку на участие всем желающим.

Ответы сотрудников составляют 70% веса в итоговой оценке. Еще 20% - оценка экспертов по поиску кадров и профильных редакторов Forbes Ukraine, 10% - на основе информации из открытых источников.

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