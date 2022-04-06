UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Intel приостановила свою деятельность в России

Фото: Intel приостанавливает свою деятельность в России (intel/medium.com)
Автор: Роман Мирончук

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel приостановил свою деятельность в РФ из-за российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Intel.

"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России", - говорится в сообщении американской компании.

В Intel также отметили, что работают над поддержкой всех своих сотрудников в этой сложной ситуации, включая и 1200 работников в России.

Напомним, что в марте компания Intel объявила о приостановлении всех поставок своих продуктов в Россию и Беларусь.

Отметим, что многие компании-гиганты вышли или выходят из России, включая: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (Ali express и ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox FedEx, Mercedes, Nestle и т. д.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияIntel