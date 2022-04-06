Intel призупинила свою діяльність в Росії

Найбільший у світі виробник мікропроцесорів Intel призупинив свою діяльність в РФ через російську агресію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Intel.

"Intel продовжує разом зі світовою спільнотою засуджувати війну Росії проти України і закликати до якнайшвидшого відновлення миру. Ми негайно призупинили всі ділові операції в Росії", - йдеться в повідомленні американської компанії. В Intel також зазначили, що працюють над підтримкою всіх своїх співробітників в цій складній ситуації, включаючи і 1200 працівників в Росії.