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Intel призупинила свою діяльність в Росії

Фото: Intel призупиняє свою діяльність в Росії (intel / medium. com)
Автор: Роман Мирончук

Найбільший у світі виробник мікропроцесорів Intel призупинив свою діяльність в РФ через російську агресію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Intel.

"Intel продовжує разом зі світовою спільнотою засуджувати війну Росії проти України і закликати до якнайшвидшого відновлення миру. Ми негайно призупинили всі ділові операції в Росії", - йдеться в повідомленні американської компанії.

В Intel також зазначили, що працюють над підтримкою всіх своїх співробітників в цій складній ситуації, включаючи і 1200 працівників в Росії.

Нагадаємо, що в березні компанія Intel оголосила про призупинення всіх поставок своїх продуктів в Росію і Білорусь.

Зазначимо, що багато компаній-гігантів вийшли або виходять з Росії, включаючи: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox FedEx, Mercedes, Nestle і т. д.

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Російська ФедераціяIntel