Інтеграція з Grok та витоки GPS: що приховує новий месенджер XChat

Компанія X Corp. офіційно випустила новий додаток для миттєвого обміну повідомленнями - XChat. На тлі гучного скандалу навколо приватності WhatsApp Ілон Маск позиціює новинку як "єдину безпечну альтернативу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітиків Forbes.
XChat вже доступний для завантаження в App Store для власників iPhone (iOS 26+) та iPad. Про реліз версії для Android офіційної інформації наразі немає.
Додаток інтегрований в екосистему X - це дозволяє користувачам миттєво створювати акаунти на основі чинних профілів у соцмережі.
Розробники окреслили властивості додатка:
Попри гучні заяви Маска про те, що WhatsApp "неможливо довіряти", аналітики вказують на суттєві недоліки архітектури XChat. Ключова проблема полягає у тому, що ключі шифрування зберігаються на серверах компанії X, а не на пристроях користувачів.
Це означає, що за потреби сама компанія або кібершахраї з доступом до інфраструктури можуть отримати доступ до приватного листування юзерів.
Однак це не всі проблеми додатка. Також зафіксовано проблеми з обробкою медіафайлів:
Витік геолокації - додаток не видаляє GPS-координати та дані камери з надісланих зображень;
Збір метаданих - XChat накопичує інформацію про те, з ким, як довго та коли відбувається спілкування. Ці дані не шифруються;
Зв'язок із Grok - метадані чатів можуть бути використані для навчання ШІ від Маска, оскільки XChat працює у межах тієї ж корпоративної структури.
У порівнянні з іншими гравцями ринку XChat наразі займає неоднозначну позицію. На відміну від WhatsApp, він не вимагає номера телефону - це вважається перевагою для анонімності. Однак він програє Signal за всіма параметрами безпеки: у Signal математичні алгоритми шифрування є публічними, а ключі ніколи не залишають телефон власника.
Експерти рекомендують використовувати XChat лише для повсякденного спілкування, яке не містить конфіденційної інформації. Для ділових переговорів, обговорення питань здоров'я чи юридичних справ фахівці все ще радять обирати Signal.
Для користувачів, хто все ж вирішить випробувати новинку, процес налаштування виглядає так:
Експерти радять регулярно оновлювати ОС та використовувати сторонні сервіси для очищення метаданих із фотографій перед їх надсиланням через новий месенджер.
Примітно, що на момент релізу XChat отримав змішані відгуки. Частина спільноти критикує додаток за те, що він майже повністю дублює вже існуючий функціонал особистих повідомлень (DMs) у самій мережі X і не пропонує принципово нового досвіду.