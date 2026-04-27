Интеграция с Grok и утечки GPS: что скрывает новый мессенджер XChat

Технические особенности мессенджера от Маска

XChat уже доступен для загрузки в App Store для владельцев iPhone (iOS 26+) и iPad. О релизе версии для Android официальной информации пока нет.

Приложение интегрировано в экосистему X - это позволяет пользователям мгновенно создавать аккаунты на основе существующих профилей в соцсети.

Разработчики обозначили свойства приложения:

Сквозное шифрование (E2EE) - возможность активировать защищенный режим нажатием на значок замка;

Контроль контента - редактирование и удаление сообщений для всех участников чата;

Режим "Vanish" - автоматическое исчезновение сообщений через 5 минут;

Защита от слежки - механизм блокировки скриншотов или оповещения о попытке их сделать;

Отсутствие рекламы - на старте приложение продвигается как "чистая платформа без трекинга".

Слабые места: почему эксперты бьют тревогу?

Несмотря на громкие заявления Маска о том, что WhatsApp "невозможно доверять", аналитики указывают на существенные недостатки архитектуры XChat. Ключевая проблема заключается в том, что ключи шифрования хранятся на серверах компании X, а не на устройствах пользователей.

Это означает, что при необходимости сама компания или кибермошенники с доступом к инфраструктуре могут получить доступ к частной переписке пользователей.

Однако это не все проблемы приложения. Также зафиксированы проблемы с обработкой медиафайлов:

Утечка геолокации - приложение не удаляет GPS-координаты и данные камеры из отправленных изображений;

Сбор метаданных - XChat накапливает информацию о том, с кем, как долго и когда происходит общение. Эти данные не шифруются;

Связь с Grok - метаданные чатов могут быть использованы для обучения ИИ от Маска, поскольку XChat работает в рамках той же корпоративной структуры.

XChat не сможет превзойти Signal?

В сравнении с другими игроками рынка XChat на данный момент занимает неоднозначную позицию. В отличие от WhatsApp, он не требует номера телефона - это считается преимуществом для анонимности. Однако он проигрывает Signal по всем параметрам безопасности: у Signal математические алгоритмы шифрования являются публичными, а ключи никогда не покидают телефон владельца.

Эксперты рекомендуют использовать XChat только для повседневного общения, которое не содержит конфиденциальной информации. Для деловых переговоров, обсуждения вопросов здоровья или юридических дел специалисты все еще советуют выбирать Signal.

Как работать с приложением?

Для пользователей, кто всё же решит опробовать новинку, процесс настройки выглядит так:

Загрузить XChat из App Store и войти с помощью учётных данных X ;

Создать четырехзначный PIN-код для защиты шифрования;

Предоставить разрешения на доступ к контактам (по желанию) и начать общение.

Эксперты советуют регулярно обновлять ОС и использовать сторонние сервисы для очистки метаданных с фотографий перед их отправкой через новый мессенджер.

Примечательно, что на момент релиза XChat получил смешанные отзывы. Часть сообщества критикует приложение за то, что оно почти полностью дублирует уже существующий функционал личных сообщений (DMs) в самой сети X и не предлагает принципиально нового опыта.