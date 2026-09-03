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Інститут психології і підприємництва відкрив Фаховий коледж: деталі навчання

13:23 03.09.2026 Чт
2 хв
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Освітній процес поєднує теорію з практикою на реальних бізнес-кейсах
aimg Анна Березіна
Інститут психології і підприємництва відкрив Фаховий коледж: деталі навчання Відкриття Фахового коледжу при ІПП (фото: пресслужба Інституту)
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У вересні 2026 року розпочав роботу Фаховий коледж менеджменту та психології при Інституті психології і підприємництва (ІПП).

Докладніше про те, за якими спеціальностями та в якому форматі проходитиме начання, - у матеріалі РБК-Україна.

Освітні програми коледжу ІПП

Новий заклад освіти орієнтований на підготовку студентів, які прагнуть розвиватися у сфері менеджменту - вчитися керувати командами та опановувати різні методи управління.

Коледж готуватиме фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою "Менеджмент" у галузі знань "Бізнес, адміністрування та право".

Навчання у коледжі поєднуватиме академічну підготовку з інноваційними практичними форматами. Студенти працюватимуть із бізнес-кейсами, зустрічатимуться з підприємцями та управлінцями, розвиватимуть навички командної роботи, захищатимуть власні проєкти.

До того ж, всі студенти коледжу проходитимуть практику у партнерських компаніях ІПП.

Інститут психології і підприємництва відкрив Фаховий коледж: деталі навчанняКоледж ІПП готує фахових молодших бакалаврів (фото: пресслужба Інституту)

Директорка Фахового коледжу менеджменту і психології Тетяна Гарець зазначила, що сучасна освіта має допомагати молоді не лише отримати диплом, а й підготуватися до реальної роботи.

"Сьогодні молодій людині недостатньо просто отримати диплом. Важливо навчитися ухвалювати рішення, комунікувати, працювати в команді, розумітися на бізнес-процесах, що відбуваються в організаціях", – сказала вона.

За її словами, саме тому навчання в коледжі поєднуватиме теорію та практику.

"Важливо, щоб студент під час навчання пробував свої сили в реальних ситуаціях, аналізував, робив висновки й поступово формував початок свого професійного шляху", – додала Тетяна Гарець.

Формат та тривалість навчання

Форма навчання у коледжі – гібридна: освітній процес передбачатиме роботу онлайн та очні сесії у Київській області у смт Козин.

Такий формат є дуже зручним, враховуючи безпекову ситуацію в країні. Всі студенти під час офлайн-навчання проживають у комфортному гуртожитку, розташованому на території коледжу.

Інститут психології і підприємництва відкрив Фаховий коледж: деталі навчанняКоледж проводить навчання у гібридному форматі (фото: пресслужба Інституту)

Тривалість навчання у фаховому коледжі ІПП залежить від попередньої освіти: на базі 9 класу вона складає 3,5 роки, після 11 класу – 2,5 роки.

По завершенню навчання випускники отримають диплом молодшого бакалавра та зможуть продовжити навчання за бакалаврськими програмами в ІПП.

Слід зазначити, що студенти коледжу мають можливість паралельного навчання у партнерському університеті Riga Nordic University у Латвії, після закінчення якого випускники отримують диплом міжнародного зразка.

Нагадаємо, раніше у МОН повідомили, що новий навчальний рік у закладах вищої освіти України розпочинають в цілому понад мільйон студентів. Сотні тисяч із них – вступники, зараховані на бакалаврат і магістратуру.

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