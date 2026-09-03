Институт психологии и предпринимательства открыл Профессиональный колледж: детали обучения

В сентябре 2026 года начал работу Профессиональный колледж менеджмента и психологии при Институте психологии и предпринимательства (ИПП) .

Подробнее о том, по каким специальностям и в каком формате будет проходить обучение, - в материале РБК-Украина .

Образовательные программы колледжа ИПП

Новое учебное заведение ориентировано на подготовку студентов, ктоорые стремятся развиваться в сфере менеджмента - учиться руководить командами и овладевать различными методами управления.

Колледж будет готовить профессиональных младших бакалавров по образовательно-профессиональной программе "Менеджмент" в области знаний "Бизнес, администрирование и право".

Учеба в колледже будет сочетать академическую подготовку с инновационными практическими форматами. Студенты будут работать с бизнес-кейсами, встречаться с предпринимателями и управленцами, развивать навыки командной работы, защищать собственные проекты.

К тому же все студенты колледжа будут проходить практику в партнерских компаниях ИПП.

Колледж ИПП готовит младших бакалавров (фото: пресс-служба Института)

Директор профессионального колледжа менеджмента и психологии Татьяна Гарец отметила, что современное образование должно помогать молодежи не только получить диплом, но и подготовиться к реальной работе.

"Сегодня молодому человеку недостаточно просто получить диплом. Важно научиться принимать решения, коммуницировать, работать в команде, разбираться в бизнес-процессах, происходящих в организациях", – сказала она.

По ее словам, именно поэтому обучение в колледже будет совмещать теорию и практику.

"Важно, чтобы студент во время учебы пробовал свои силы в реальных ситуациях, анализировал, делал выводы и постепенно формировал начало профессионального пути", – добавила Татьяна Гарец.

Формат и продолжительность обучения

Форма обучения в колледже – гибридная: образовательный процесс будет предусматривать работу онлайн и очные сессии в Киевской области в пгт Козин.

Такой формат очень удобен, учитывая безопасность в стране. Все студенты во время офлайн-обучения проживают в комфортном общежитии, расположенном на территории колледжа.

Колледж проводит обучение в гибридном формате (фото: пресс-служба Института)

Продолжительность обучения в профессиональном колледже ИПП зависит от предыдущего образования: на базе 9 класса она составляет 3,5 года, после 11 класса – 2,5 года.

По окончании обучения выпускники получат диплом младшего бакалавра и смогут продолжить обучение по бакалаврским программам в ИПП.

Следует отметить, что студенты колледжа имеют возможность параллельного обучения в партнерском университете Riga Nordic University в Латвии, по окончании которого выпускники получают диплом международного образца.