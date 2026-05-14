Instagram запускає Instants: фото без фільтрів і з захистом від копіювання

Instagram представив формат Instants - спеціальні миттєві фото, які не можна завантажити з галереї або прикрасити фільтрами. Нова функція має заохочувати людей показувати реальне життя без зайвих прикрас та зрежисованих кадрів.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на блог Meta.
Головна ідея Instants - максимальна щирість. Фотографію можна зробити лише через внутрішню камеру додатка, при цьому будь-яка обробка зображення заборонена.
Обмеження: ви не можете завантажити фото з пам'яті телефону або накласти маску. Дозволяється лише додати короткий текст поверх знімка.
Фото доступні лише протягом 24 годин, а одержувач може переглянути їх лише раз. Також Meta впровадила захист від копіювання - отримувачі не можуть зробити скриншот або записати екран під час перегляду вашого "інстанту".
Інтерфейс Instant (скриншот: Meta)
Новинка знаходиться у розділі вхідних повідомлень (Direct) - потрібно натиснути на невелику іконку з фото у нижньому правому куті.
Що ви отримаєте:
Взаємодію: друзі можуть реагувати на ваші фото емодзі або надсилати миттєве фото у відповідь.
Архів: усі ваші "інстанти" зберігаються у приватному архіві протягом року. Згодом з них можна створити підбірку та опублікувати її у Stories.
Керування: якщо ви не хочете отримувати такі повідомлення, їх можна тимчасово вимкнути або заблокувати конкретних відправників.
Останні роки Instagram дедалі більше нагадував рекламну платформу, переповнену інфлюенсерами. За допомогою Instants компанія намагається відродити культуру приватного спілкування між колом близьких друзів.
Хоча ідея запозичена у платформ BeReal та Snapchat, аналітики зазначають, що Instagram може суттєво відставати у гонитві за "цифровою автентичністю". Чимало користувачів уже звикли до "informal-стилю" у звичайних Stories і можуть не відчути потреби в окремому інструменті для цього.
Попри перестороги, Meta налаштована серйозно - у деяких країнах, як-от Іспанія та Італія, формат Instants навіть тестують як окремий самостійний додаток.