Instagram запускає Instants: фото без фільтрів і з захистом від копіювання

13:38 14.05.2026 Чт
2 хв
Нова функція дозволяє обмінюватися автентичними фото без можливості редагування
aimg Ольга Завада
"Чесні" фото в Instagram мають згладити показову штучність (фото: Getty Images)

Instagram представив формат Instants - спеціальні миттєві фото, які не можна завантажити з галереї або прикрасити фільтрами. Нова функція має заохочувати людей показувати реальне життя без зайвих прикрас та зрежисованих кадрів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на блог Meta.

Головна ідея Instants - максимальна щирість. Фотографію можна зробити лише через внутрішню камеру додатка, при цьому будь-яка обробка зображення заборонена.

Обмеження: ви не можете завантажити фото з пам'яті телефону або накласти маску. Дозволяється лише додати короткий текст поверх знімка.

Фото доступні лише протягом 24 годин, а одержувач може переглянути їх лише раз. Також Meta впровадила захист від копіювання - отримувачі не можуть зробити скриншот або записати екран під час перегляду вашого "інстанту".

Інтерфейс Instant (скриншот: Meta)

Де знайти нову функцію?

Новинка знаходиться у розділі вхідних повідомлень (Direct) - потрібно натиснути на невелику іконку з фото у нижньому правому куті.

Що ви отримаєте:

Взаємодію: друзі можуть реагувати на ваші фото емодзі або надсилати миттєве фото у відповідь.

Архів: усі ваші "інстанти" зберігаються у приватному архіві протягом року. Згодом з них можна створити підбірку та опублікувати її у Stories.

Керування: якщо ви не хочете отримувати такі повідомлення, їх можна тимчасово вимкнути або заблокувати конкретних відправників.

Розробники роблять акцент на "чесних" фото (скриншот: Meta)

Повернення до спільноти?

Останні роки Instagram дедалі більше нагадував рекламну платформу, переповнену інфлюенсерами. За допомогою Instants компанія намагається відродити культуру приватного спілкування між колом близьких друзів.

Хоча ідея запозичена у платформ BeReal та Snapchat, аналітики зазначають, що Instagram може суттєво відставати у гонитві за "цифровою автентичністю". Чимало користувачів уже звикли до "informal-стилю" у звичайних Stories і можуть не відчути потреби в окремому інструменті для цього.

Попри перестороги, Meta налаштована серйозно - у деяких країнах, як-от Іспанія та Італія, формат Instants навіть тестують як окремий самостійний додаток.

