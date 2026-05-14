Instagram запускает Instants: фото без фильтров и с защитой от копирования

Главная идея Instants - максимальная искренность. Фотографию можно сделать только через внутреннюю камеру приложения, при этом любая обработка изображения запрещена.

Ограничения: вы не можете загрузить фото из памяти телефона или наложить маску. Разрешается только добавить короткий текст поверх снимка.

Фото доступны только в течение 24 часов, а получатель может просмотреть их только раз. Также Meta внедрила защиту от копирования - получатели не могут сделать скриншот или записать экран во время просмотра вашего "инстанта".

Интерфейс Instant (скриншот: Meta)

Где найти новую функцию?

Новинка находится в разделе входящих сообщений (Direct) - нужно нажать на небольшую иконку с фото в нижнем правом углу.

Что вы получите:

Взаимодействие: друзья могут реагировать на ваши фото эмодзи или отправлять мгновенное фото в ответ.

Архив: все ваши "инстанты" хранятся в частном архиве в течение года. Впоследствии из них можно создать подборку и опубликовать ее в Stories.

Управление: если вы не хотите получать такие сообщения, их можно временно отключить или заблокировать конкретных отправителей.

Разработчики делают акцент на "честных" фото (скриншот: Meta)

Возвращение к сообществу?

Последние годы Instagram все больше напоминал рекламную платформу, переполненную инфлюенсерами. С помощью Instants компания пытается возродить культуру приватного общения между кругом близких друзей.

Хотя идея позаимствована у платформ BeReal и Snapchat, аналитики отмечают, что Instagram может существенно отставать в погоне за "цифровой аутентичностью". Многие пользователи уже привыкли к "informal-стилю" в обычных Stories и могут не почувствовать потребности в отдельном инструменте для этого.

Несмотря на предостережения, Meta настроена серьезно - в некоторых странах, таких как Испания и Италия, формат Instants даже тестируют как отдельное самостоятельное приложение.