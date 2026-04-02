У Instagram з'явилась платна підписка: що вона дає та як спробувати

11:58 02.04.2026 Чт
2 хв
Які опції додає платна підписка у Instagram, та скільки коштує?
aimg Костянтин Широкун
У Instagram з'явилась платна підписка: що вона дає та як спробувати Фото: у Instagram з'явилась платна підписка (Getty Images)

Корпорація Meta почала тестувати преміум-підписку в Instagram. Вона отримала назву Instagram Plus, та надає власникам доступ до ексклюзивних функцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Серед преміум-функцій Instagram – можливість переглядати Stories без відома автора публікації про те, що ви його переглянули. Підписники також можуть бачити, скільки людей повторно переглянули їхні власні Stories.

Окрім того, власники підписки зможуть створювати необмежену кількість списків аудиторії для Stories, окрім списку близьких друзів. Це означає, що користувачі можуть налаштувати, хто бачить кожну "історію".

Також передплатники можуть продовжити свою "історію" на додаткові 24 години та вибрати показ "історії" до одного разу на тиждень, збільшуючи її видимість, переміщуючи її на початок панелі Stories для підписників.

Підписники також зможуть ставити анімовані "суперлайки" до Stories інших користувачів та шукати у списку переглядів, щоб швидко побачити, чи переглянула конкретна людина конкретну публікацію, замість того, щоб гортати весь список.

Хоча Meta не повідомила, в яких країнах тестується преміум-підписка, повідомлення в соціальних мережах вказують на те, що нова платна функція тестується в Мексиці, Японії та на Філіппінах.

Ціни відрізняються залежно від країни, і згідно зі скріншотами, якими поділилися користувачі, вона коштує приблизно 2,2 долара на місяць у Мексиці, 2 долари у Японії та приблизно 1,1 долара на Філіппінах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Instagram оновив розділ Stories, додавши можливості редагування за допомогою генеративного штучного інтелекту. Тепер користувачі зможуть змінювати фото і відео в історіях не тільки вручну, а й через запити до Meta AI.

Також повідомлялось, як використовувати Instagram без реєстрації та зберігати анонімність.

Дизель вже під 93 грн, бензин та газ дорожчають: АЗС підвищили ціни на пальне
