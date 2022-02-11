Instagram улучшил управление аккаунтом. Какие возможности появились: пошаговая инструкция

В Instagram вышло масштабное обновление. В нем расширили возможности панели управления и побеспокоились за безопасность аккаунтов пользователей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Instagram.
"Теперь люди смогут массово управлять (удалять, архивировать) своим контентом (постами, историями, IGTV, Reels) и взаимодействиями (комментариями, лайками, реакциями на стикеры в историях и тому подобное). Кроме того, люди смогут сортировать и фильтровать свой контент и взаимодействия по дате, а также находить комментарии, лайки и ответы к истории за определенные отрезки времени - и все это в одном месте", - пишет пресс-служба.
Вкладка "Ваши действия" расположена в выпадающем меню, которое находится в правом верхнем углу вашей учетной записи.
В ней можно просмотреть:
Фото: Instagram добавил вкладку "Ваши действия" (скриншот)
Чтобы убедиться в безопасности вашего аккаунта, необходимо:
открыть меню "Настройки";
перейти к "Безопасности" и "Проверки безопасности".
В соответствующей вкладке вы сможете убедиться в том, что ваш аккаунт защищен. Также можно настроить двухэтапную аутентификацию.
Фото: Instagram добавил вкладку "Проверка безопасности" (скриншот)
Для того чтобы перейти к нововведению, необходимо:
зайти в "Настройки";
перейти к "Аккаунту"и" Статусу аккаунта".
Функция покажет, когда ваша публикация на странице была признана запрещенной в фотоблоге, почему так произошло и как исправить эту ситуацию.
Фото: Instagram добавил вкладку "Статус аккаунта" (скриншот)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в TitTok вскоре могут ввести возрастное ограничение для контента.