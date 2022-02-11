Instagram покращив управління акаунтом. Які можливості з'явилися: покрокова інструкція

У Instagram вийшло масштабне оновлення. В ньому розширили можливості панелі управління та потурбувалися за безпеку акаунтів користувачів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Instagram.
"Тепер люди зможуть масово керувати (видаляти, архівувати) своїм контентом (постами, історіями, IGTV, Reels) та взаємодіями (коментарями, лайками, реакціями на стікери в історіях тощо). Крім того, люди зможуть сортувати і фільтрувати свій контент та взаємодії за датою, а також знаходити коментарі, лайки і відповіді на історії за певні відрізки часу - і все це в одному місці", - пише пресслужба.
Вкладка "Ваші дії" розташована у випадаючому меню, яке знаходиться у правому верхньому куті вашого профілю.
В ній можна переглянути:
Фото: Instagram додав вкладку "Ваші дії" (скріншот)
Аби переконатися у безпеці вашого акаунта, необхідно:
відкрити меню "Налаштування";
перейти до "Безпеки" та "Перевірки безпеки".
У відповідній вкладці ви зможете переконатися у тому, що ваш акаунт захищено. Також можна налаштувати двоетапну аутентифікацію.
Фото: Instagram додав вкладку "Перевірка безпеки" (скріншот)
Для того, щоб перейти до нововведення, необхідно:
зайти в "Налаштування";
перейти до "Акаунта" та "Статусу акаунта".
Функція покаже, коли ваша публікація на сторінці була визнана забороненою у мережі, чому так сталося та як виправити цю ситуацію.
Фото: Instagram додав вкладку "Статус акаунта" (скріншот)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в TitTok незабаром можуть ввести вікове обмеження для контенту.