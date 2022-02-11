Instagram покращив управління акаунтом. Які можливості з'явилися: покрокова інструкція

"Ваші дії"

"Тепер люди зможуть масово керувати (видаляти, архівувати) своїм контентом (постами, історіями, IGTV, Reels) та взаємодіями (коментарями, лайками, реакціями на стікери в історіях тощо). Крім того, люди зможуть сортувати і фільтрувати свій контент та взаємодії за датою, а також знаходити коментарі, лайки і відповіді на історії за певні відрізки часу - і все це в одному місці", - пише пресслужба.

Вкладка "Ваші дії" розташована у випадаючому меню, яке знаходиться у правому верхньому куті вашого профілю.

В ній можна переглянути:

"Витрачений час" - дізнатися скільки часу ви проводите у фотоблозі;

"Фото та відео" - управління колекцією ваших фотографій та відео;

"Взаємодії" - управління архівом ваших вподобань та коментарів;

"Історія акаунта" - демонструє ваші дії у профілі;

"Нещодавні пошукові запити";

"Посилання, які ви відкривали";

"Архів" - дозволяє управляти вашими архівними публікаціями;

"Нещодавно видалені" - демонструє публікації, які ви видаляли;

"Завантажити інформацію" - вам буде надіслано посилання за яким ви зможете завантажити усі ваші публікації, коментарі та інше на пристрій.

Фото: Instagram додав вкладку "Ваші дії" (скріншот)

"Перевірка безпеки"

Аби переконатися у безпеці вашого акаунта, необхідно:

відкрити меню "Налаштування";

перейти до "Безпеки" та "Перевірки безпеки".

У відповідній вкладці ви зможете переконатися у тому, що ваш акаунт захищено. Також можна налаштувати двоетапну аутентифікацію.

Фото: Instagram додав вкладку "Перевірка безпеки" (скріншот)

"Статус акаунта"

Для того, щоб перейти до нововведення, необхідно:

зайти в "Налаштування";

перейти до "Акаунта" та "Статусу акаунта".

Функція покаже, коли ваша публікація на сторінці була визнана забороненою у мережі, чому так сталося та як виправити цю ситуацію.

Фото: Instagram додав вкладку "Статус акаунта" (скріншот)