Instagram тестує нову функцію, яка пов'язана з NFT: подробиці

Вже незабаром Instagram дозволить створювати й продавати NFT у застосунку. Фотоблог розпочав тестування нової функції, яку сподіваються зробити доступною в інших країнах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Meta.
Компанія Meta працює над набором інструментів, який дозволить створювати, демонструвати й продавати NFT. Також користувачі матимуть змогу купити токени безпосередньо в Instagram.
Наразі ж компанія пропонує створювати NFT на блокчейні Polygon, однак перелік доступних криптовалютних екосистем планують розширити в майбутньому.
Фото: Instagram тестує нову функцію, яка пов'язана з NFT (about.fb.com)
Водночас користувачі зможуть відображати свої токени, які були придбані на інших маркетплейсах. Наприклад, Instagram дозволить "підтягувати" їх з блокчейну Solana.
Крім того, запустили підтримку криптогаманця Phantom Wallet.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що таке технологія NFT й чому вона стала настільки популярною минулого року.
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