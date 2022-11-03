RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Instagram тестирует новую функцию, связанную с NFT: подробности

Фото: Instagram тестирует новую функцию, связанную с NFT (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Уже скоро Instagram позволит создавать и продавать NFT в приложении. Фотоблог приступил к тестированию новой функции, которую надеются сделать доступной в других странах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Meta.

Компания Meta работает над набором инструментов, который позволит создавать, демонстрировать и продавать NFT. Также пользователи смогут купить токены непосредственно в Instagram.

Сейчас компания предлагает создавать NFT на блокчейне Polygon, однако перечень доступных криптовалютных экосистем планируют расширить в будущем.

Фото: Instagram тестирует новую функцию, связанную с NFT (about.fb.com)

В то же время пользователи смогут отображать свои токены, приобретенные на других маркетплейсах. Например, Instagram позволит "подтягивать" их из блокчейна Solana.

Кроме того, запустили поддержку крипто-кошелька Phantom Wallet.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что такое технология NFT и почему она стала столь популярной в прошлом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
InstagramNFT