Instagram тестирует новую функцию, связанную с NFT: подробности

Уже скоро Instagram позволит создавать и продавать NFT в приложении. Фотоблог приступил к тестированию новой функции, которую надеются сделать доступной в других странах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Meta.
Компания Meta работает над набором инструментов, который позволит создавать, демонстрировать и продавать NFT. Также пользователи смогут купить токены непосредственно в Instagram.
Сейчас компания предлагает создавать NFT на блокчейне Polygon, однако перечень доступных криптовалютных экосистем планируют расширить в будущем.
Фото: Instagram тестирует новую функцию, связанную с NFT (about.fb.com)
В то же время пользователи смогут отображать свои токены, приобретенные на других маркетплейсах. Например, Instagram позволит "подтягивать" их из блокчейна Solana.
Кроме того, запустили поддержку крипто-кошелька Phantom Wallet.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что такое технология NFT и почему она стала столь популярной в прошлом году.
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