Instagram тестирует новую функцию, связанную с NFT: подробности

Уже скоро Instagram позволит создавать и продавать NFT в приложении. Фотоблог приступил к тестированию новой функции, которую надеются сделать доступной в других странах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу Meta.

В то же время пользователи смогут отображать свои токены, приобретенные на других маркетплейсах. Например, Instagram позволит "подтягивать" их из блокчейна Solana.

Сейчас компания предлагает создавать NFT на блокчейне Polygon, однако перечень доступных криптовалютных экосистем планируют расширить в будущем.

Компания Meta работает над набором инструментов, который позволит создавать, демонстрировать и продавать NFT. Также пользователи смогут купить токены непосредственно в Instagram.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что такое технология NFT и почему она стала столь популярной в прошлом году.

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