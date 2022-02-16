Instagram дозволив лайкати історії без відправки особистих повідомлень
Фотоблог Instagram запустив нову функцію. Вона отримала назву Private Story Likes і дозволяє лайкати історії без відправки особистого повідомлення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт глави сервісу Адама Моссери.
Як зазначає Моссері, під час перегляду історій, на нижній панелі, де відображається поле для введення повідомлення - з'явиться значок лайка.
Більш того, можна буде дізнатися скільком саме користувачам сподобалася ваша історія. Для цього потрібно буде просто перейти в розділ, де відображаються перегляди. Звичайно ж, ця інформація доступна виключно для вас.
Функцію почали вводити поступово і незабаром вона стане доступною для всіх.
Private Story Likes— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022
Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.
Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. pic.twitter.com/l56Rmzgnnw
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Instagram запустив нову корисну функцію "зроби перерву".
Також видання розповідало про те, як користуватися новими функціями Instagram "Ваші дії" і "Перевірка безпеки".