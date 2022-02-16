ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Instagram дозволив лайкати історії без відправки особистих повідомлень

Новость на русском →
Середа 16 лютого 2022 14:27
Instagram дозволив лайкати історії без відправки особистих повідомлень Фото: Instagram дозволив лайкати історії без відправки особистих повідомлень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Фотоблог Instagram запустив нову функцію. Вона отримала назву Private Story Likes і дозволяє лайкати історії без відправки особистого повідомлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт глави сервісу Адама Моссери.

Як зазначає Моссері, під час перегляду історій, на нижній панелі, де відображається поле для введення повідомлення - з'явиться значок лайка.

Більш того, можна буде дізнатися скільком саме користувачам сподобалася ваша історія. Для цього потрібно буде просто перейти в розділ, де відображаються перегляди. Звичайно ж, ця інформація доступна виключно для вас.

Функцію почали вводити поступово і незабаром вона стане доступною для всіх.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Instagram запустив нову корисну функцію "зроби перерву".

Також видання розповідало про те, як користуватися новими функціями Instagram "Ваші дії" і "Перевірка безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Instagram
NEWS
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
DAILY
Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі