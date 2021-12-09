Instagram планирует вернуть хронологическую ленту: когда это может произойти

Он отметил, что компания работает над хронологической лентой, чтобы уменьшить "манипулирование алгоритмов".

"Я хотел бы, чтобы у меня был конкретный месяц, чтобы сказать вам дату запуска, но пока планируем на первый квартал 2022 года", - отметил Моссери

Однако глава Instagram не уточнил, будет ли функция доступна по умолчанию.

Стоит отметить, что социальная сеть Instagram заменила хронологическую ленту постов алгоритмической в 2016 году.