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Instagram планирует вернуть хронологическую ленту: когда это может произойти

Автор: Мария Кучерявец

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери заявил о намерении вернуть хронологическую ленту в соцсети. Это может произойти уже в первом квартале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Techcrunch.

Он отметил, что компания работает над хронологической лентой, чтобы уменьшить "манипулирование алгоритмов".

"Я хотел бы, чтобы у меня был конкретный месяц, чтобы сказать вам дату запуска, но пока планируем на первый квартал 2022 года", - отметил Моссери

Однако глава Instagram не уточнил, будет ли функция доступна по умолчанию.

Стоит отметить, что социальная сеть Instagram заменила хронологическую ленту постов алгоритмической в 2016 году.

Напомним, недавно стало известно, что Instagram готовится до запуска подписки на контент отдельных блогеров.

Добавим, социальная сеть Instagram запустила механизмы для борьбы с агрессивным поведением в соцсети.

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