Instagram планує повернути хронологічну стрічку: коли це може статися

Він зазначив, що компанія працює над хронологічною стрічкою, аби зменшити "маніпулювання алгоритмів".

"Я хотів би, щоб у мене був конкретний місяць, щоб сказати вам дату запуску, але поки що плануємо на перший квартал 2022 року", - зазначив Моссері

Однак глава Instagram не уточнив, чи буде функція доступна за замовчуванням.

Варто зазначити, що соціальна мережа Instagram замінила хронологічну стрічку постів алгоритмічної у 2016 році.