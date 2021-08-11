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Instagram добавил функцию Limits для сдерживания хейтеров: что изменилось

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Среда 11 августа 2021 12:40
Instagram добавил функцию Limits для сдерживания хейтеров: что изменилось Фото: Instagram запустил механизмы для борьбы с агрессивным поведением в соцсети (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Социальная сеть Instagram запустила механизмы для борьбы с агрессивным поведением в соцсети. Функция Limits позволит ограничить поток негативных комментариев и сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Tech Crunch.

Функция Limits будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются подписчиками пользователя.

Блогеры и известные личности сталкиваются с внезапным ростом числа комментариев и сообщений в связи с какими-либо значимыми для них или для общества событиями, и не всегда возросшая активность носит положительный характер, сообщил глава соцсети Адам Моссери.

Функция Limits доступна по всему миру со вторника.

Кроме того, приложение будет показывать "более строгое предупреждение" о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев, ранее оно появлялось лишь после двух-трех подобных случаев.

Напомним, социальная сеть Instagram разработала новую функцию, которая автоматически переводит текст в истории.

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