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В Instagram появятся платные подписки

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Вторник 09 ноября 2021 15:36
В Instagram появятся платные подписки Фото: в Instagram появятся платные подписки (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Социальная сеть Instagram готовится к запуску подписки на контент отдельных блогеров. Об этом свидетельствуют информация, которая недавно появилась в App Store.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

В мае этого года глава Instagram Адам Моссери заявил в интервью The Information, что платформа изучает идею подписки, объяснив, что существуют "различные способы облегчить финансовые отношения между поклонником и создателем".

"Возможность подписаться на какой-то дифференцированный, уникальный или эксклюзивный контент на самом деле кажется поклонникам более полезной, чем просмотр рекламы", - добавил он.

Теперь, похоже, Instagram готовится воплотить свои амбиции в жизнь. В листинге Instagram в App Store недавно появились новые подписки на приложения, как впервые заметил Sensor Tower.

Новые покупки в приложении перечислены как "Подписки Instagram" за 0,99 и 4,99 долларов. Ранее Instagram указывал только Instagram Badge в качестве покупки в приложении.

На практике новая подписка позволит пользователям платить своим любимым блогерам за эксклюзивный контент, который не увидят пользователи без подписки. Подписка будет включать в себя "Значок участника", который дарит подписчикам "специальный значок" рядом с их именем пользователя, и "эксклюзивный контент".

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