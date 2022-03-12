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В Instagram отреагировали на блокировку в России: отрежет 80 млн россиян от мира

Автор: Владимир Костырин

Глава Instagram Адам Моссери отреагировал на решение российских властей запретить доступ к социальной сети на территории страны, и заявил, что сеть будет заблокирована в РФ уже в понедельник, 14 марта.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на обращение руководителя Instagram.

Моссери считает решение российского правительства о блокировке Instagram неправильным, так как многие десятки миллионов жителей РФ потеряют связь с близкими - подписчиками в сети, а также лишаться доступа к большей информации.

"В понедельник Instagram будет заблокирован в России. Это решение отрежет 80 миллионов человек в России друг от друга и от остального мира, поскольку около 80% людей в России подписаны на аккаунты в Instagram за пределами своей страны", - резюмировал он.

Напомним, что решение о запрете доступа к Instagram власти РФ объясняют тем, что в соцсети распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий.

К слову, перед этим в России призвали признать компанию Meta (Facebook, Instagram) экстремистской.

Добавим также, недавно в Facebook разрешили пользователям писать: "Смерть русским оккупантам!".

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