В Instagram відреагували на блокування в Росії: відріже 80 млн росіян від світу

Глава Instagram Адам Моссері відреагував на рішення російської влади заборонити доступ до соціальної мережі на території країни, і заявив, що мережа буде заблокована в РФ вже в понеділок, 14 березня.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на звернення керівника Instagram.

Моссері вважає рішення російського уряду про блокування Instagram неправильним, оскільки багато десятків мільйонів жителів РФ втратять зв'язок з близькими - підписниками в мережі, а також будуть позбавлені доступу до більшої інформації.

"У понеділок Instagram буде заблокований в Росії. Це рішення відріже 80 мільйонів людей в Росії один від одного і від решти світу, оскільки близько 80% людей в Росії підписані на акаунти в Instagram за межами своєї країни", - резюмував він.