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Facebook разрешает сообщения с призывами к смерти Путина, - Reuters

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Вашингтон, Пятница 11 марта 2022 01:16
Facebook разрешает сообщения с призывами к смерти Путина, - Reuters Фото: Facebook разрешил сообщения с призывами к смерти Путина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Социальные сети Facebook и Instagram временно разрешили сообщения с призывами к смерти Путина и насилию над россиянами. Отмечается, что такие посты и комментарии можно размещать, если они имеют отношение к войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В результате российского вторжения в Украину мы временно сделали поправку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как агрессивные высказывания, такие как "смерть российским оккупантам". Мы по-прежнему не допустим заслуживающих доверия призывов к насилию против российских граждан", - цитирует издание заявление представителя Meta (новое название компании Facebook).

При этом призывы к смерти российских лидеров будут разрешены, если они не содержат других целей или не имеют двух показателей достоверности, таких как место или метод.

Кроме того, разрешены призывы к насилию в отношении российских военных, когда в сообщении явно говорится о вторжении в Украину. При этом они не распространяются на военнопленных.

Как отмечает издание, временное разрешение на призывы к насилию в отношении российских военных распространяются на ряд стран, включая Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.

Обновление

Представитель компании Meta Энди Стоун отреагировал на публикацию Reuters. Он призвал "читать дальше заголовка".

"Если кто-то находится на войне, для него разумно призывать к насилию против солдат, вторгшихся в их страну", - написал в Twitter Стоун.

Представитель Meta уточнил, что компания не позволит призывать к насилию против российских граждан, но разрешит это делать в форме призывов "Смерть русским оккупантам!".

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