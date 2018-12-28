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Instagram скасував оновлення через невдоволення користувачів

Новини » Телеком & IT    28.12.2018 - 23:12
Instagram скасував оновлення через невдоволення користувачів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нововведення викликало критику з боку більшості користувачів

Соціальна мережа Instagram вчора, 27 грудня, в тестовому режимі відключила для частини користувачів функцію вертикального прокручування стрічки новин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Як повідомляється, помилково оновлення виявилося доступно більш широкій аудиторії, і керівництво соцмережі вирішило його зовсім скасувати.

В оновленому інтерфейсі сервісу для перегляду стрічки з фотографіями потрібно було гортати вбік, а при прокрутці вниз відкривалися коментарі до постів. Нововведення викликало критику з боку більшості користувачів, поскаржилися на незручність цього інтерфейсу.

Раніше повідомлялося, що Instagram планує дозволити своїм користувачам завантажувати відеозаписі довжиною до однієї години.

Також РБК-Україна писало, що Instagram розробив штучний інтелект-інструмент для виявлення "фальшивих" лайків, коментарів і підписок.

Instagram дозволить вибирати, кому з користувачів показувати стрічку Instagram почне видаляти "штучні" лайки, коментарі і підписки
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