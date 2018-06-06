Instagram планирует разрешить выкладывать часовые видео, - WSJ

Сейчас длина видеороликов в Instagram ограничена одной минутой

Социальная сеть Instagram планирует разрешить своим пользователям загружать видеозаписи длиной до одного часа. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Так, согласно информации, предоставленной собеседником WSJ, нововведение коснется вертикальных видеозаписей. Однако планы компании могут измениться.

"Instagram провел ряд встреч с издателями и создателями контента, на которых обсуждал формат длинных видео для своей платформы", - пишет издание.

Отметим, сейчас длина видеороликов, которые можно выложить в Instagram, ограничена одной минутой.

Вместе с тем Stories позволяет опубликовать несколько 15-секундных роликов подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что акции социальной сети Twitter Inc. с 7 июня войдут в расчет американского фондового индекса Standard & Poor's 500