Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Instagram планирует разрешить выкладывать часовые видео, - WSJ

НовостиТелеком & IT    06.06.2018 - 11:30
Фото: Instagram (maxpixel.net)
Фото: Instagram (maxpixel.net)

Сейчас длина видеороликов в Instagram ограничена одной минутой

Социальная сеть Instagram планирует разрешить своим пользователям загружать видеозаписи длиной до одного часа. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Так, согласно информации, предоставленной собеседником WSJ, нововведение коснется вертикальных видеозаписей. Однако планы компании могут измениться.

"Instagram провел ряд встреч с издателями и создателями контента, на которых обсуждал формат длинных видео для своей платформы", - пишет издание.

Отметим, сейчас длина видеороликов, которые можно выложить в Instagram, ограничена одной минутой.

Вместе с тем Stories позволяет опубликовать несколько 15-секундных роликов подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что акции социальной сети Twitter Inc. с 7 июня войдут в расчет американского фондового индекса Standard & Poor's 500

Манчестер Сити - Ливерпуль 1-2: видео голов и обзор матча
Теги публикации: видео, соцсеть, Instagram  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top