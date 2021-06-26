Instagram хочет разрешить публикацию фото и видео с компьютера

Разработчики социальной сети Instagram тестируют возможность публиковать фото и видео с компьютера. Соцсеть долго не давала возможности создать вебверсию своего продукта.

"Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы улучшить этот опыт, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения Feed в Instagram через настольный браузер", - рассказала пресс-секретарь компании Facebook Кристин Пай.

Данную функцию увидел консультант из социальных сетей Мэтт Наварра, который показал скриншоты новых функций в Твиттере.

На снимках видно, что пользователи могут выбирать соотношение сторон изображения, применять встроенные фильтры и использовать основные параметры редактирования в браузере.

Instagram основали в 2010 году.