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Все пользователи Instagram и Facebook получили возможность скрывать лайки

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Украина, Среда 26 мая 2021 22:37
Все пользователи Instagram и Facebook получили возможность скрывать лайки Instagram и Facebook добавили возможность скрывать лайки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Социальные сети Instagram и Facebook дали всем своим пользователям возможность скрывать лайки под постами. Для того, чтобы эта функция появилась, нужно обновить приложения до последней версии.

Об этом речь идет в пресс-релизе компании Facebook.

Возможность скрытия лайков под постами уже появилась в Instagram, а уже с ближайшими обновлениями она появится и в соцсети Facebook.

"С сегодняшнего дня мы даем вам возможность скрывать количество лайков на всех постах в вашей ленте. Вы также сможете скрывать счетчик лайков для ваших постов, чтобы другие не видели, сколько лайков они получают", - заявили в компании.

Как пояснили в Facebook, это нужно для того, чтобы пользователи могли сосредоточиться на фотографиях и видео, которыми делятся, а не на том, сколько лайков они набирают.

Как скрыть счетчик лайков

Скрыть счетчики лайков в Instagram можно в настройках. После обновления там появился новый раздел "Посты". Также видимость лайков можно настраивать непосредственно перед публикацией каждого отдельного поста, а также затем изменить этот параметр.

Напомним, тестирование возможности сокрытия лайков началось еще в 2019 году. Тогда соцсеть дала такую функцию некоторым пользователям, а в апреле этого года в Instagram и Facebook расширили программу тестирования.

Добавим, в апреле компании Facebook взялась за разработку детской версии соцсети Instagram.

Кроме того, соцсеть Instagram заявляла о намерении защитить подростков от сообщений от взрослых.

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