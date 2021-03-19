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Facebook разрабатывает Instagram для детей до 13 лет

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 12:55
Facebook разрабатывает Instagram для детей до 13 лет Фото: Facebook (DPA)
Автор: Андрей Козловский

Американская компания Facebook создаст новую версию соцсети Instagram специально для детей в возрасте до 13 лет. Сейчас она находится на ранней стадии разработки.

Об этом сообщает BuzzFeed.

"Я рад сообщить, что в будущем мы определили работу с молодежью приоритетом для Instagram и добавили ее в список приоритетов H1", - написал на доске для внутренних сотрудников вице-президент Instagram Вишал Шах.

По словам гендиректора соцсети Адама Мосери, у компании пока нет детального плана реализации разработки "Instagram для детей". Однако он отметил, что в такой альтернативной версии соцсети родители точно должны иметь контроль над аккаунтом ребенка.

Отмечается, что в связи с действующей политикой платформы, детям до 13 лет запрещено пользоваться Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что соцсеть Instagram хочет оградить подростков от сообщений от взрослых. Так, планируют запретить совершеннолетним пользователям писать детям, которые на них не подписаны.

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