Facebook разрабатывает Instagram для детей до 13 лет

Американская компания Facebook создаст новую версию соцсети Instagram специально для детей в возрасте до 13 лет. Сейчас она находится на ранней стадии разработки.

"Я рад сообщить, что в будущем мы определили работу с молодежью приоритетом для Instagram и добавили ее в список приоритетов H1", - написал на доске для внутренних сотрудников вице-президент Instagram Вишал Шах.

По словам гендиректора соцсети Адама Мосери, у компании пока нет детального плана реализации разработки "Instagram для детей". Однако он отметил, что в такой альтернативной версии соцсети родители точно должны иметь контроль над аккаунтом ребенка.

Отмечается, что в связи с действующей политикой платформы, детям до 13 лет запрещено пользоваться Instagram.