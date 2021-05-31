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Алгоритм работы Instagram изменят из-за жалоб

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Понедельник 31 мая 2021 16:51
Алгоритм работы Instagram изменят из-за жалоб Фото: Instagram изменит алгоритм работы Stories (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Instagram изменит алгоритм отображения публикаций в разделе Stories. Такое решение было принято после жалоб, что алгоритмы соцсети выдают контент, который не получает ту аудиторию, на которую рассчитан.

Об этом сообщает The Financial Times.

"Stories, в которых публикуются посты из ленты, не получают той аудитории, на которую люди рассчитывают, и это не очень хорошо. Со временем мы перейдем к тому, чтобы придавать сообщениям, которыми повторно поделились, такой же приоритет, как и оригинальным Stories", - заявили представители соцсети.

По словам представителей компании, новый алгоритм позволит платформе распространить наиболее важные новости среди более широкой аудитории. Таким образом, Instagram будет в равной степени показывать оригинальный контент, а также ту информацию, которой пользователь поделился с другой страницы.

"Stories, в которых публикуются посты из ленты, не получают той аудитории, на которую люди рассчитывают, и это не очень хорошо", - заявили в компании.

Напомним, ранее Instagram и Facebook дали всем своим пользователям возможность скрывать лайки под постами.

Кроме того, в апреле компании Facebook взялась за разработку детской версии соцсети Instagram.

Добавим, что соцсеть Instagram заявляла о намерении защитить подростков от сообщений от взрослых.

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