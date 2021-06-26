Instagram хочет разрешить публикацию фото и видео с компьютера
Разработчики социальной сети Instagram тестируют возможность публиковать фото и видео с компьютера. Соцсеть долго не давала возможности создать вебверсию своего продукта.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы улучшить этот опыт, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения Feed в Instagram через настольный браузер", - рассказала пресс-секретарь компании Facebook Кристин Пай.
Данную функцию увидел консультант из социальных сетей Мэтт Наварра, который показал скриншоты новых функций в Твиттере.
Instagram основали в 2010 году.
Как писало РБК-Украина, Instagram изменит алгоритм отображения публикаций в разделе Stories. Такое решение было принято после жалоб, что алгоритмы соцсети выдают контент, который не получает ту аудиторию, на которую рассчитан.
Напомним, ранее Instagram и Facebook дали всем своим пользователям возможность скрывать лайки под постами.
Кроме того, в апреле компания Facebook взялась за разработку детской версии соцсети Instagram.