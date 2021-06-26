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Instagram хочет разрешить публикацию фото и видео с компьютера

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США, Суббота 26 июня 2021 21:06
Instagram хочет разрешить публикацию фото и видео с компьютера Фото: Instagram разрешит публиковать фото и видео с компьютера (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Разработчики социальной сети Instagram тестируют возможность публиковать фото и видео с компьютера. Соцсеть долго не давала возможности создать вебверсию своего продукта.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы улучшить этот опыт, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения Feed в Instagram через настольный браузер", - рассказала пресс-секретарь компании Facebook Кристин Пай.

Данную функцию увидел консультант из социальных сетей Мэтт Наварра, который показал скриншоты новых функций в Твиттере.

На снимках видно, что пользователи могут выбирать соотношение сторон изображения, применять встроенные фильтры и использовать основные параметры редактирования в браузере.

Instagram основали в 2010 году.

Как писало РБК-Украина, Instagram изменит алгоритм отображения публикаций в разделе Stories. Такое решение было принято после жалоб, что алгоритмы соцсети выдают контент, который не получает ту аудиторию, на которую рассчитан.

Напомним, ранее Instagram и Facebook дали всем своим пользователям возможность скрывать лайки под постами.

Кроме того, в апреле компания Facebook взялась за разработку детской версии соцсети Instagram.

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