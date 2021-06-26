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Instagram хоче дозволити публікацію фото і відео з комп’ютера

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США, Субота 26 червня 2021 21:06
Instagram хоче дозволити публікацію фото і відео з комп’ютера Фото: Instagram дозволить публікувати фото і відео з комп'ютера (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Розробники соціальної мережі Instagram тестують можливість публікувати фото та відео з комп'ютера. Соцмережа довго не надавала можливості створити вебверсію свого продукту.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми знаємо, що багато людей заходять в Instagram зі своїх комп’ютерів. Щоб поліпшити цей досвід, ми зараз тестуємо можливість створювати повідомлення Feed в Instagram через настільний браузер", - розповіла прес-секретар компанії Facebook Крістін Пай.

Дану функцію побачив консультант із соціальних мереж Метт Наварра, який показав скріншоти нових функцій у Твіттері.

На знімках видно, що користувачі можуть вибирати співвідношення сторін зображення, застосовувати вбудовані фільтри і використовувати основні параметри редагування в браузері.

Instagram заснували в 2010 році.

Як писало РБК-Україна, Instagram змінить алгоритм відображення публікацій в розділі Stories. Таке рішення було прийнято після скарг, що алгоритми соцмережі видають контент, який не отримує ту аудиторію, на яку розрахований.

Нагадаємо, раніше Instagram і Facebook дали всім своїм користувачам можливість приховувати лайки під постами.

Крім того, у квітні компанії Facebook взялася за розробку дитячої версії соцмережі Instagram.

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