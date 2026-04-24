Instagram без фільтрів: Meta запустила секретний додаток для чесних фото

Головна особливість Instants - повна відсутність інструментів для редагування. Користувач робить фото одним дотиком, після чого може лише додати текст.

Додаток блокує доступ до галереї смартфону: поділитися можна тільки тим контентом, який знято безпосередньо через вбудовану камеру у моменті.

Знімки, які розробники називають "інстантами", зникають через 24 години. Ба більше, отримувач може переглянути фото лише один раз. Розробники зазначають, що така опція робить контент "максимально ефемерним та приватним".

Повернення до концепції "близьких друзів"

На відміну від основного додатка Instagram, який перетворився на майданчик для блогерів та реклами, Instants фокусується на вузькому колі спілкування:

Контент можна поширювати тільки серед взаємних підписників;

Доступна інтеграція зі списком Close Friends;

Списки друзів синхронізуються між основним акаунтом та новим застосунком.

У компанії зазначають, що такий підхід має знизити "соціальний тиск", коли користувачі намагаються створювати "ідеальний, проте штучний контент" для стрічки.

Конкуренція та доступність

Ідея сервісу запозичена у популярних платформ BeReal, Snapchat та Locket. Instagram намагається повернути аудиторію, яка шукає простоти та щирого спілкування без інфлюенсерів.

Наразі Instants доступний на iOS та Android у межах тестування в Іспанії та Італії. Користувачі можуть обирати: використовувати новий функціонал як окремий додаток або як вбудовану функцію всередині стандартного Instagram.

Терміни глобального релізу наразі не розголошуються, оскільки Meta збирає відгуки спільноти для фінального доопрацювання продукту.