Instagram без фильтров: Meta запустила секретное приложение для честных фото

Главная особенность Instants - полное отсутствие инструментов для редактирования. Пользователь делает фото одним касанием, после чего может лишь добавить текст.

Приложение блокирует доступ к галерее смартфона: поделиться можно только тем контентом, который снят непосредственно через встроенную камеру в моменте.

Снимки, которые разработчики называют "инстантами", исчезают через 24 часа. Более того, получатель может просмотреть фото только один раз. Разработчики отмечают, что такая опция делает контент "максимально эфемерным и частным".

Возвращение к концепции "близких друзей"

В отличие от основного приложения Instagram, которое превратилось в площадку для блогеров и рекламы, Instants фокусируется на узком кругу общения:

Контент можно распространять только среди взаимных подписчиков;

Доступна интеграция со списком Close Friends;

Списки друзей синхронизируются между основным аккаунтом и новым приложением.

В компании отмечают, что такой подход должен снизить "социальное давление", когда пользователи пытаются создавать "идеальный, но искусственный контент" для ленты.

Конкуренция и доступность

Идея сервиса позаимствована у популярных платформ BeReal, Snapchat и Locket. Instagram пытается вернуть аудиторию, которая ищет простоты и искреннего общения без инфлюенсеров.

Сейчас Instants доступен на iOS и Android в рамках тестирования в Испании и Италии. Пользователи могут выбирать: использовать новый функционал как отдельное приложение или как встроенную функцию внутри стандартного Instagram.

Сроки глобального релиза пока не разглашаются, поскольку Meta собирает отзывы сообщества для финальной доработки продукта.