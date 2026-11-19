Instagram дозволив редагувати вже опубліковані Stories, не видаляючи їх і не втрачаючи зібрані перегляди та реакції. Тепер користувачам не доведеться завантажувати історії заново, якщо вони помітили помилку або захотіли щось змінити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост керівника платформи Адама Моссері в Instagram.

Як працює нова функція та чому вона важлива?

Після публікації у користувачів є 15-хвилинне вікно, протягом якого можна змінити текст підпису, виправити помилки або додати чи замінити музичний супровід.

Раніше єдиним виходом було повне видалення історії, що створювало серйозні незручності.

Якщо слайд був частиною серії публікацій, повторне завантаження змінювало хронологічний порядок і ламало логіку розповіді.

Для блогерів та SMM-фахівців перезалив контенту негативно позначався на статистиці та охопленнях.

Щоб скористатися нововведенням, достатньо відкрити меню додаткових параметрів ("Більше") у вже опублікованій історії та обрати пункт редагування.

Усі оновлені таким чином публікації отримуватимуть спеціальну позначку "змінено", яку бачитимуть інші користувачі.

Instagram запустив редагування опублікованих Stories (скриншот: Instagram)

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Додаткові оновлення редактора Stories

Окрім можливості виправляти помилки постфактум, Instagram також оновив й інструмент створення історій.

У додатку розширили палітру фонів, додавши нові градієнти та візуальні ефекти, а також спростили процес одночасного завантаження і форматування одразу кількох зображень.

Розгортання нових функцій уже розпочалося для користувачів по всьому світу.