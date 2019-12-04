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Instagram будет запрашивать возраст у новых пользователей

Новости » Hi-tech     04.12.2019 - 19:41
Instagram будет запрашивать возраст у новых пользователей
Иллюстративное фото (pexels)

До сих пор Instagram не спрашивал о возрасте пользователей

Со среды, 4 декабря, социальная сеть Instagram при регистрации новых пользователей будет спрашивать об их возрасте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое нововведение позволит расширит аудиторию рекламы алкоголя и других продуктов с ограничением по возрасту, а также предложит новые меры безопасности для юных пользователей.

В свою очередь, начальник отдела продукции Instagram Вишала Шаха заверил, что рекламодатели не являются "движущей силой" нового требования.

Позже социальная сеть будет использовать информацию о возрасте, чтобы предлагать информацию о настройке и новые элементы управления конфиденциальностью для младших пользователей.

Также Шаха заверил, что дата рождения пользователей не будут видны остальным пользователям соцсети.

В течение ближайших недель соцсеть также введет варианты блокировки сообщений от людей, на которых они не подписаны, а также для бизнеса и популярных пользователей, чтобы ограничивать несовершеннолетних в просмотре своих публикаций.

Напомним, Instagram в тестовом режиме начал скрывать лайки под постами пользователей, а также отказалась от вкладки "Подписки", которая позволяла шпионить за друзьями.

Кроме того, Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям соцсети сообщать о фейковом контенте.

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