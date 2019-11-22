ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В работе Telegram и Instagram произошел глобальный сбой

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 15:34
В работе Telegram и Instagram произошел глобальный сбой
Фото: Telegram (flickr.com)

Пользователи не могут подключиться к мессенджеру и отправить сообщения

Пользователи Telegram и Instagram по всему миру в пятницу, 22 ноября, столкнулись со сбоями в работе сервисов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector.

В частности, на работу сервисов жалуются пользователи из Германии, Нидерландов, Индии, Камбоджи и других стран. Однако, больше всего пострадали украинские, белорусские и российские пользователи мессенджера.

Больше всего пользователи жалуются на то, что не могут подключиться к мессенджеру или отправить сообщения, а также на обновление чатов и каналов. Также существует проблема с редактированием сообщений, отправкой фото.

Причины сбоя пока неизвестны.

Напомним, 11 ноября в работе видеосервиса YouTube произошел глобальный сбой. Пользователи жаловались, что им недоступны загруженные видео, некоторые из них не могут просматривать стримы. Серьезные проблемы в работе сервиса возникли в Великобритании, Германии, Польши, Франции, Японии, а также в Российской Федерации. Также незначительные проблемы возникали в Украине - в Киеве, Херсоне, Сумах и Луцке.

Кроме того, 11 ноября в приложении Приватбанка "Приват24" произошел сбой, связаный с "Днем холостяка", который устраивает интернет-магазин Aliexpress. Как отметили в пресс-службе финансового учреждения, банк обслуживал до 70 тыс. платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. За это сформировалась очередь платежей.

В работе Приват24 произошел сбой В работе Facebook произошел масштабный сбой
Новости Украины сбойTelegram
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь