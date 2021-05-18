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В Инспекции по вопросам подготовки и дипломированию моряков в Киеве проходят обыски

Автор: РБК-Украина

В инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков в Киеве проводят обыски. Подозревают выдачу удостоверений морякам на основании незаконных документов, полученных в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым и города Севастополя.

По данным следствия, указанная инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе документов о работе на судах, осуществляющих заход в закрытые Украиной порты Крымского полуострова. Там суда разгружают и загружают разного рода грузы, а также периодически проходят в закрытых портах полуострова инспекции и проверки.

"То есть, выдача морякам удостоверений осуществляется на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированном полуострове. К тому же, данная организация уклоняется от исполнения ранее вынесенного судом постановления о временном доступе к вещам и документах, находящихся в ее ведении", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование происходит в рамках уголовного производства по ч. ч. 1, 2 ст. 332-1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.

Ранее СБУ задокументировала и пресекла нелегальный импорт в Украину крупной партии топлива из Беларуси и России. В ходе процессуальных действий один из обысков проходил в доме, в котором проживает городской голова Киева Виталий Кличко.

Напомним, ранее обыски прошли в ряде предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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