В Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві проходять обшуки

В Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві проводять обшуки . Підозрюють видачу морякам посвідчень на підстві незаконних документів, отриманих в окупованому Криму.

Про це повідомили у прокуратурі АР Крим та міста Севастополя .

За даними слідства, вказана інспекція може бути причетна до видачі морякам кваліфікаційних посвідчень на основі документів про працю на суднах, які здійснюють заходження до закритих Україною портів Кримського півострова. Там судна розвантажують та завантажують різного роду вантажі, а також періодично проходять у закритих портах півострова інспекції та перевірки.

"Тобто, видача морякам посвідчень здійснюється на основі незаконних документів, отриманих на тимчасово окупованому півострові. До того ж, вказана організація ухиляється від виконання раніше винесеної судом ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в її віданні", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування відбувається в рамках кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України.