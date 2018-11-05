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Суд арестовал инспектора Лукьяновского СИЗО, который передавал заключенным наркотики

Новости » Общество    05.11.2018 - 12:18
Фото: Лукьяновское СИЗО (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Лукьяновское СИЗО (РБК-Украина/Виталий Носач)

Инспектора взяли под стражу

В Киеве за поставку наркотических веществ заключенным арестовали инспектора Лукьяновского следственного изолятора (СИЗО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Отмечается, что инспектора охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" разоблачили, когда он в очередной раз пытался пронести наркотические средства.

"Указанный сотрудник был задержан на пропускном пункте "Киевского следственного изолятора". Во время поверхностного осмотра у него обнаружили и изъяли каннабис, который был расфасован в пачки из-под сигарет, и метадон в таблетках", - отметили в прокуратуре.

На сегодня инспектору сообщили о подозрении в пересылке наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УКУ). За совершенное правоохранителю грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Фото: задержание инспектора СИЗО (kyiv.gp.gov.ru)

Напомним, 23 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила пр завершения досудебное расследование в отношении трех сотрудников Лукьяновского СИЗО, которым сообщили о подозрении по фактам пособничества экс-бойцам роты "Торнадо" в совершении преступлений.

Добавим в июне экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разным заведениям временного содержания.

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