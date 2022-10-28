Інспектор митниці переправляла чоловіків до ЄС. У Чернівецькій області викрили схему

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Особи викрили правоохоронці при спробі доставити громадянина до Румунії. Вони затримані, їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Встановлюються інші, причетні до злочину особи.

За даними слідства, інспектор Чернівецької митниці Держмитслужби України налагодила схему безперешкодного перетину держкордону для чоловіків. За 4800 євро з особи жінка організовувала військовозобов'язаним так званий "зелений коридор" до Румунії. Оплату послуг організатори отримували на банківський рахунок, особисто чи через третіх осіб. Після повного розрахунку працівниця митниці організовувала супровід мігрантів до лінії розмежування, а фактичну переправу забезпечував її спільник.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці викрили шістьох осіб, причетних до організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. Затримання відбувалися у Київській та Черкаській областях.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили ще одну незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Шахраї за свої "послуги" вимагали 10 тисяч доларів.

Також СБУ у Києві викрила "друкарню", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.

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