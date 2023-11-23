Іншого житла немає. Українські біженці в Ірландії зустрінуть Різдво у наметах

Намети для розміщення новоприбулих в Ірландії використовують на короткий час у кілька тижнів. Таке рішення пов'язане із дефіцитом житла та великим потоком людей, які прибувають за тимчасовим захистом та міжнародним притулком.

Як зазначили в Департаменті інтеграції, неможливо передбачити кількість мешканців наметів у майбутньому. Водночас Ірландська рада у справах біженців б'є на сполох: люди скаржаться на холод, тісноту та незручні ліжка.

"Намети принципово непридатні для розміщення людей і не відповідають основним потребам. Ми серйозно стурбовані тим, що люди живуть у наметах, оскільки погода стає холоднішою. Ми відвідали наметове розміщення Центральної психіатричної лікарні в Дубліні, люди скаржилися, що у них обмежені обігрівачі", – сказала речниця ради.

Радник у містах Маллінгар та Кіннегад Майкл Доллард сказав, що розміщення біженців у наметах було "катастрофою".

"Вони всі в наметах у військових казармах, оскільки ми не маємо можливостей. До мене щодня приходять бездомні люди, які шукають будинки, а житла немає", – пояснив він.

Наметовий табір у Страдбаллі в графстві Ліїш, який розрахований на 950 біженців, досі приймає людей у наметах просто неба. З’ясувалося, що плани переселити біженців у готові до зими будиночки під шатром у цьому ж маєтку, вже перенесли на два тижні.

За останніми даними, до Ірландії прибули вже понад 99 895 українців з початку війни. Із них понад 74 385 наразі перебувають у державному розміщенні. Це змусило уряд збільшити бюджет на подолання кризи на 900 мільйонів євро.

У наметах зараз залишаються близько 77 українських біженців і 432 шукачів притулку з різних країн. Наметові табори облаштували в Columb Barracks у графстві Вестміт, Knockalisheen у графстві Клер, Центральній психіатричній лікарні у Дубліні.