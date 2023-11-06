ua en ru
Пн, 06 листопада News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виплати і житло. У країні ЄС готують скорочення допомоги українським біженцям

Понеділок 06 листопада 2023 11:18
UA EN RU
Виплати і житло. У країні ЄС готують скорочення допомоги українським біженцям Фото: Українці в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Ірландії готує зміни у програмі прихистку, щоб зменшити потік українських біженців. Оплату за житло та скорочення виплат можуть запровадити до кінця року.

Про це заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

Зобов'язання платити за житло та зміну соціальних виплат уряд сподівається запровадити до кінця року. Зазначається, що такий підхід має на меті уповільнити потік людей із України.

За даними уряду, щотижня до Ірландії в'їжджають від 500 до 800 українців, третина з них – після тимчасового захисту в інших європейських країнах. Країна вже надала прихисток близько 100 тисячам втікачів від війни в Україні.

"Цифри були дуже великими. Це чинить величезний тиск на розміщення. Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять надходження цифр, тому у нас буде більше часу, щоб "наздогнати" розміщення та інші питання", – зазначив прем'єр-міністр.

Він додав, що українцям і надалі не відмовлятимуть у тимчасовому захисті, але владі є сенс зважати на допомогу, яку надають українцям інші європейські країни – зокрема, не пропонується необмежена кількість житла, яке оплачує держава.

"Ми не можемо закривати очі на те, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми знаходимося в ситуації, коли розміщуємо людей у ​​наметах і контейнерах", – наголосив Лео Варадкар.

Урядовці підрахували, що близько 14 000 українських біженців уже є робочою силою, а зміна соціальних виплат може заохотити людей більше працевлаштовуватися. Зараз щомісячна допомога складає понад 800 євро на людину.

Раніше повідомлялося, що в Ірландії планують обмежити термін проживання у державному житлі до 90 днів. Досі біженці проживали у готелях та колективних центрах без обмеження у часі.

Також у жовтні для українських біженців скасували право залишати державне житло без поважної причини. Про поїздку слід заздалегідь повідомити департамент інтеграції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландія виплати жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Надія Коренєва
Як отримати гроші на ремонт житла, яке постраждало через війну: алгоритм дій
Надія Коренєва
координаторка безоплатної лінії юридичної допомоги БФ "Право на захист"
Олексій Войцеховський
Гуцульський борщ та річкова риба. Якими локальними стравами славляться Карпати
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Антон Маринич
Чи треба жінкам ставати на військовий облік за кордоном: всі деталі
Антон Маринич
адвокат, провідний юрисконсульт Nota Group
Олена Нечеснюк
Виплати для ВПО. Хто тепер має право на допомогу від держави за новими правилами
Олена Нечеснюк
юристка з питань ВПО БФ "Право на захист"
Всі точки зору