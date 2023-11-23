Другого жилья нет. Украинские беженцы в Ирландии встретят Рождество в палатках

Палатки для размещения новоприбывших в Ирландии используют на короткое время в несколько недель. Такое решение связано с дефицитом жилья и большим потоком людей, прибывающих за временной защитой и международным убежищем.

Как отметили в Департаменте интеграции, невозможно предусмотреть количество жителей палаток в будущем. В то же время, Ирландский совет по делам беженцев бьет тревогу: люди жалуются на холод, тесноту и неудобные кровати.

"Палатки принципиально непригодны для размещения людей и не отвечают основным потребностям. Мы серьезно обеспокоены тем, что люди живут в палатках, поскольку погода становится холоднее. Мы посетили палаточное размещение Центральной психиатрической больницы в Дублине, люди жаловались, что у них ограничены обогреватели", – сказала спикер совета.

Советник в городах Маллингар и Киннегад Майкл Доллард сказал, что размещение беженцев в палатках было "катастрофой".

"Они все в палатках в военных казармах, поскольку у нас нет возможностей. Ко мне каждый день приходят бездомные люди, которые ищут дома, а жилья нет", – пояснил он.

Палаточный лагерь в Страдбалли в графстве Лиишь, рассчитанный на 950 беженцев, до сих пор принимает людей в палатках под открытым небом. Выяснилось, что планы переселить беженцев в готовые к зиме домики под шатром в этом же имении уже перенесли на две недели.

По последним данным, в Ирландию прибыли уже более 99 895 украинцев с начала войны. Из них более 74 385 находятся в государственном размещении. Это вынудило правительство увеличить бюджет на преодоление кризиса на 900 миллионов евро.

В палатках сейчас остаются около 77 украинских беженцев и 432 искателя убежища из разных стран. Палатки обустроили в Columb Barracks в графстве Вестмит, Knockalisheen в графстве Клер, Центральной психиатрической больнице в Дублине.