Додому на Різдво. Для українців в Ірландії знову змінили правила проживання
Для українських біженців в Ірландії знову змінюють правила проживання. Людям із тимчасовим захистом дозволять виїжджати у різдвяний період з країни без втрати безкоштовного житла.
Поїхати додому чи в іншу країну можна буде з 22 грудня до 5 січня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на irishmirror.ie.
Із 9 жовтня в Ірландії почало діяти нове правило для українських біженців – тривалість дозволеного періоду відсутності скоротилася з 7 днів до нуля. Це означало, що поїхати в Україну на Різдво вони не могли, бо їхнє місце могли передати іншим біженцям.
Таке правило було першим у серії заходів, спрямованих на зниження привабливості Ірландії для людей, які шукають тимчасовий захист.
Втім, у Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді тепер вирішили дозволити українцям із тимчасовим захистом вільно подорожувати на різдвяний період. Біженці можуть бути відсутніми в державних місцях проживання з 22 грудня по 5 січня, не повідомляючи владу заздалегідь.
Зміна не стосується біженців, які наразі проживають у житлі за платою за визнання проживання, у заставному чи модульному житлі, які й так мають право подорожувати за своїм бажанням.
Біженці повинні будуть повернутися до свого житла в Ірландії до 5 січня, інакше вони ризикують втратити своє місце, а будь-які залишені особисті речі утилізують через 60 днів.
Згідно з новими правилами, українці повинні будуть продовжувати сплачувати обов’язкові внески за житло під час відсутності.
Після 5 січня можуть бути відсутні лише ті, хто має дозвіл на відсутність у виняткових випадках або ті, хто добровільно відмовився від житла за погодженою формою. Будь-яка відсутність без дозволу після цієї дати буде розглядатися як відмова, і житло може бути перерозподілено, попередило відомство.
Українських біженців також попереджають, що вони залишаються відповідальними за дітей, яких за жодних обставин не можна залишати в помешканнях без супроводу.
Уряд Ірландії готує зміни у програмі прихистку, щоб зменшити потік українських біженців. Оплату за житло та скорочення виплат можуть запровадити до кінця року.
Раніше повідомлялося, що для українських біженців скасували право залишати державне житло без поважної причини. Про поїздку слід заздалегідь повідомити департамент інтеграції.
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