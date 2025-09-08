ua en ru
Інсайдери розкрили, які продукти Apple покаже завтра на презентації: список

Понеділок 08 вересня 2025 17:57
UA EN RU
Інсайдери розкрили, які продукти Apple покаже завтра на презентації: список Які саме пристрої Apple представить завтра (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

9 вересня 2025 року на заході Apple "Awe Dropping" компанія представить нове покоління своїх смартфонів - лінійку iPhone 17, яка обіцяє стати одним із найгучніших релізів з часів iPhone X.

Про те, які продукти Apple покаже завтра на презентації, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт Gulf News.

Чотири моделі замість Plus

У серію увійдуть:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max.

При цьому версію Plus буде повністю прибрано з лінійки через слабкі продажі. Її місце займе новий iPhone 17 Air - ультратонка модель середнього рівня з акцентом на баланс між ціною і преміальними можливостями.

iPhone 17 Air - найтонший смартфон Apple

  • 6,6-дюймовий екран
  • товщина корпусу всього 5,5-6,25 мм - рекорд для iPhone
  • полегшений титановий корпус
  • акумулятор на 2800 мА/год
  • основна камера 48 МП.

Оновлення для базової та Pro-моделей

iPhone 17 збільшиться до 6,3 дюйма (раніше було 6,1"), зрівнявшись за розміром з Pro.

iPhone 17 Pro і Pro Max збережуть дисплеї 6,3" і 6,9" відповідно, але старша версія отримає акумулятор на 5000 мА/год.

OLED-дисплеї та 120 Гц для всієї лінійки

Уперше LTPO OLED з технологією ProMotion (частота оновлення 120 Гц) з'являться у всіх моделях, а не тільки в Pro-версії.

Чипи та пам'ять

iPhone 17 і 17 Air: чип A19, 8 ГБ RAM.

Pro і Pro Max: чип A19 Pro, 12 ГБ RAM і розширені функції Apple Intelligence.

Для Pro-версій очікується підтримка зворотної бездротової зарядки - смартфони зможуть заряджати AirPods або Apple Watch.

Камери

Усі моделі отримають 24 МП фронтальну камеру TrueDepth.

Pro і Pro Max - потрійну камеру 48 МП з поліпшеним телеоб'єктивом, 8-кратним оптичним зумом і підтримкою 8K-відео.

Додатково очікуються поліпшення для астрофотографії.

Дизайн і кольори

Pro-моделі можуть отримати двоколірний корпус з "камерною панеллю", що виділяється.

iPhone 17 Air - легкий титановий корпус.

Серед нових кольорів - яскравий помаранчевий для версій Pro.

Вартість лінійки iPhone 17

За даними інсайдерів, цінова політика Apple залишиться стабільною:

  • iPhone 17 - від 799 доларів
  • iPhone 17 Air - 899-949 доларів
  • iPhone 17 Pro - від 1,099 (256 ГБ у базі) доларів
  • iPhone 17 Pro Max - від 1,199 доларів.

Усі смартфони поставлятимуться з iOS 26, в якій акцент зроблено на функції зі штучним інтелектом.

Остаточні характеристики і ціни стануть відомі 9 вересня 2025 року на презентації Apple.

Інсайдери розкрили, які продукти Apple покаже завтра на презентації: списокІнсайдери злили повний список гаджетів, які Apple завтра покаже (фото: X/@theapplehub)

Apple Watch Series 11

Нові Apple Watch Series 11 можуть отримати функцію моніторингу високого тиску - якщо Apple встигне завершити її розробку до релізу. Також очікується більш яскравий дисплей, що зробить годинник зручнішим для використання на сонці.

Apple Watch Ultra 3

Після пропуску оновлення у 2024 році, у 2025 році вийде Apple Watch Ultra 3. Годинник, крім функцій Series 11 (включно з моніторингом тиску), може отримати підтримку супутникового зв'язку для надсилання повідомлень поза зоною покриття мережі.

Apple Watch SE

Бюджетна лінійка Apple Watch SE не оновлювалася з 2022 року, але тепер очікується нова модель. Вона отримає швидший процесор серії S і покращений дисплей, що підвищить загальну продуктивність.

AirPods Pro 3

У 2025 році Apple представить AirPods Pro 3 з новим дизайном. Серед ключових поліпшень - якісніший звук, вдосконалена система активного шумозаглушення і новий чип H3. За даними інсайдерів, компанія також тестує вбудовані функції для здоров'я - вимірювання температури тіла і пульсу.

Вас може зацікавити:

Apple iPhone Гаджети
