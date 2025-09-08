Инсайдеры раскрыли, какие продукты Apple покажет завтра на презентации: список

9 сентября 2025 года на мероприятии Apple "Awe Dropping" компания представит новое поколение своих смартфонов - линейку iPhone 17, которая обещает стать одним из самых громких релизов со времен iPhone X.

Четыре модели вместо Plus

В серию войдут:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max.

При этом версия Plus будет полностью убрана из линейки из-за слабых продаж. Ее место займет новый iPhone 17 Air - ультратонкая модель среднего уровня с акцентом на баланс между ценой и премиальными возможностями.

iPhone 17 Air - самый тонкий смартфон Apple

6,6-дюймовый экран

толщина корпуса всего 5,5-6,25 мм - рекорд для iPhone

облегченный титановый корпус

аккумулятор на 2800 мА/ч

основная камера 48 МП.

Обновления для базовой и Pro-моделей

iPhone 17 увеличится до 6,3 дюйма (раньше было 6,1"), сравнявшись по размеру с Pro.

iPhone 17 Pro и Pro Max сохранят дисплеи 6,3" и 6,9" соответственно, но старшая версия получит аккумулятор на 5000 мА/ч.

OLED-дисплеи и 120 Гц для всей линейки

Впервые LTPO OLED с технологией ProMotion (частота обновления 120 Гц) появятся во всех моделях, а не только в Pro-версии.

Чипы и память

iPhone 17 и 17 Air: чип A19, 8 ГБ RAM.

Pro и Pro Max: чип A19 Pro, 12 ГБ RAM и расширенные функции Apple Intelligence.

Для Pro-версий ожидается поддержка обратной беспроводной зарядки - смартфоны смогут подзаряжать AirPods или Apple Watch.

Камеры

Все модели получат 24 МП фронтальную камеру TrueDepth.

Pro и Pro Max - тройную камеру 48 МП с улучшенным телеобъективом, 8-кратным оптическим зумом и поддержкой 8K-видео.

Дополнительно ожидаются улучшения для астрофотографии.

Дизайн и цвета

Pro-модели могут получить двухцветный корпус с выделяющейся "камерной панелью".

iPhone 17 Air - легкий титановый корпус.

Среди новых цветов - яркий оранжевый для версий Pro.

Стоимость линейки iPhone 17

По данным инсайдеров, ценовая политика Apple останется стабильной:

iPhone 17 - от 799 долларов

iPhone 17 Air - 899–949 долларов

iPhone 17 Pro - от 1,099 (256 ГБ в базе) долларов

iPhone 17 Pro Max - от 1,199 долларов.

Все смартфоны будут поставляться с iOS 26, в которой акцент сделан на функции с искусственным интеллектом.

Окончательные характеристики и цены станут известны 9 сентября 2025 года на презентации Apple.

Apple Watch Series 11

Новые Apple Watch Series 11 могут получить функцию мониторинга высокого давления - если Apple успеет завершить ее разработку к релизу. Также ожидается более яркий дисплей, что сделает часы удобнее для использования на солнце.

Apple Watch Ultra 3

После пропуска обновления в 2024 году, в 2025 году выйдет Apple Watch Ultra 3. Часы, помимо функций Series 11 (включая мониторинг давления), могут получить поддержку спутниковой связи для отправки сообщений вне зоны покрытия сети.

Apple Watch SE

Бюджетная линейка Apple Watch SE не обновлялась с 2022 года, но теперь ожидается новая модель. Она получит более быстрый процессор серии S и улучшенный дисплей, что повысит общую производительность.

AirPods Pro 3

В 2025 году Apple представит AirPods Pro 3 с новым дизайном. Среди ключевых улучшений - более качественный звук, усовершенствованная система активного шумоподавления и новый чип H3. По данным инсайдеров, компания также тестирует встроенные функции для здоровья - измерение температуры тела и пульса.