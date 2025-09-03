Інсайдер розкрив дату виходу iPhone Fold і складаного iPad: що готує Apple

Перший складаний смартфон у лінійці iPhone 18

Кілька джерел підтвердили, що Apple готує перший складаний iPhone у рамках лінійки iPhone 18. Терміни запуску пристрою з великим екраном залишаються менш визначеними.

Спочатку ходили чутки, що складаний iPad або MacBook з'являться раніше, ніж складаний iPhone, при цьому дати запуску називалися в діапазоні 2026-2028 років.

Що відомо про майбутній складаний iPad

Також джерела різняться: одні називають пристрій складаним iPad, інші - MacBook, але, судячи з усього, йдеться про один і той самий продукт. Складаний iPad може отримати екран розміром 18-20 дюймів у розкладеному вигляді і більш компактні розміри в складеному стані.

За словами Kuo, Apple буде використовувати ультратонке захисне скло як для складаного iPhone, так і для складаного iPad - це вже з'являлося в попередніх чутках. Скло поставить компанія Corning, а General Interface Solutions (GIS) займеться його різанням, обробкою кутів, перевіркою, пакуванням і доставкою.

Прогноз продажів складних пристроїв

Аналітик очікує, що у 2026 році Apple продасть 8-10 млн складаних iPhone, а у 2027 році - до 25 млн пристроїв. Пристрої з великим екраном, за прогнозом, продаватимуться гірше через значно вищу ціну порівняно зі складаним iPhone.