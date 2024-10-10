UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Рада дозволила іноземцям служити офіцерами в ЗСУ та Нацгвардії

Фото: Рада дозволила іноземцям обіймати офіцерські посади (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект про військову службу в Україні іноземців та людей без громадянства. Їм дозволили обіймати офіцерські посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №12023 про внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у другому читанні підтримали 276 народних депутатів.

Закон передбачає, що іноземцям і людям без громадянства в Україні дозволять підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту та Національною гвардією для проходження служби на посадах як рядового, сержантського і старшинського, так і офіцерського складу.

Передбачається створення Центру рекрутингу іноземців, який буде проводити перевірку, під час якої будуть зʼясовувати:

  • чи законно вказані особи перебувають на території України;
  • чи притягали їх до адміністративної або кримінальної відповідальності за законами України;
  • чи пов'язані вони з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
  • а також інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої людини на військову службу за контрактом.

"Розробка проєкту Закону пов’язана з необхідністю удосконалення законодавства про проходження військової служби в частині надання можливості іноземцями та особам без громадянства проходити військову службу на посадах офіцерського складу у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроект №12023 про військову службу в Україні іноземців та людей без громадянства у першому читанні.

Служба іноземних добровольців в Україні

Наприкінці серпня парламент ухвалив законопроект щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які воюють в Україні. Документ дозволить іноземним легіонерам отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати за спрощеною процедурою.

Раніше РБК-Україна поспілкувалося з іноземцями, які стали на захист України. Деякі з них беруть участь у третій війні з Росією. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВерховна радаКонтрактна армія