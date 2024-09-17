Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №12023, що стосується змін до порядку проходження військової служби за контрактом для іноземців та осіб без громадянства. За відповідне рішення проголосували 278 депутатів.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Положення про Центр рекрутингу, який буде відповідати за прийом іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом, затверджуватиме Кабінет Міністрів України.

Сьогодні тисячі іноземців вирішили стати на бік України в боротьбі проти російської армії, де б вона не діяла. Вступивши до лав ЗСУ, вони воюють не лише за спокій українців, а й проти окупантів, які колись захопили їхні країни.

Іноземні легіонери, які вже мають бойовий досвід протистояння Росії, тепер використовують його на боці України. У матеріалі РБК-Україна читайте про їхнє ставлення до росіян, думки про українців та плани боротьби з окупантами у своїх рідних країнах.

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